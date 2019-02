Informacje te podał amerykański koncern Microsoft, wskazując, że Rosja zamierza wpływać na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego przewidzianych na maj tego roku. Hakerzy zaatakowali kilka organizacji pozarządowych oraz europejskich think-tanków, włamując się do e-maili ich pracowników. Szczególnie interesowały ich powiązania pracowników z urzędnikami rządowymi w poszczególnych krajach.

Według amerykańskiego koncernu Rosjanie złamali 104 konta w Belgii, Niemczech, Polsce, Serbii i we Francji.

Hakowali poprzez e-maile

Ataki były przeprowadzane od września do grudnia ubiegłego roku. Firma nie podaje, które dokładnie organizacje interesowały hakerów w poszczególnych krajach. Wiadomo, że ich ofiarą padł amerykański think-tank German Marshall Fund (GMF) oraz europejskie biura The Aspen Institute.

Zwykle przejmowanie kontroli nad kontami odbywało się przez rozsyłanie e-maili z załącznikami, po których otwarciu hakerzy zyskiwali dostęp do konta. E-maile były pisane tak, by uwiarygodnić nadawcę i zachęcić do otwarcia załącznika.