2 ZDJĘCIA Członkowie nowo utworzonej partii 'The Independent Group' składającej się z byłych parlamentarzystów Partii Pracy i Torysów. (Fot. Kirsty Wigglesworth / AP Photo)

Rezygnacje proeuropejskich posłów konserwatystów i laburzystów w proteście przeciwko obecnej polityce Theresy May i Jeremy'ego Corbyna zwiastują zmiany na brytyjskiej scenie politycznej - ale jak poważne? I co to oznacza dla brexitu?