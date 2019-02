2 ZDJĘCIA Prezydent Pakistanu Arif Alvi dekoruje saudyjskiego księcia Mohammeda bin Salmana najwyższym odznaczeniem cywilnym, Nishan-e-Pakistan (Orderem Pakistanu). Islamabad, 18 lutego 2019 r. (AP / AP)

Książę udał się do Azji "z pełnymi kieszeniami", by podpisać miliardowe kontrakty. Islamabad, Delhi i Pekin przyjęły go z otwartymi ramionami. Stolica Chin to ostatni etap podróży Saudyjczyka po kontynencie.