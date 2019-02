Z pewnością Mourao wie, że aż trzech z wszystkich pięciu wiceprezydentów urzędujących od przywrócenia demokracji w 1985 r. zastąpiło na stanowisku swoich zwierzchników.

Zgodnie z konstytucją, w razie trwałej niedyspozycji głowy państwa, w obowiązkach powinien go zastąpić właśnie wyznaczony w trakcie kampanii wyborczej, nieusuwalny wiceprezydent. W przypadku tej administracji to realna możliwość, bo Jair Bolsonaro ma poważne problemy ze zdrowiem wynikające z dźgnięcia go nożem przez niezrównoważonego napastnika podczas wiecu wyborczego we wrześniu. Od tamtej pory przeszedł już trzy operacje, ostatnią w zeszłym miesiącu: usunięcia worka stomijnego założonego mu podczas kolostomii. Ale prezydent nie mógł opuścić szpitala aż do połowy lutego, bo w międzyczasie dostał zapalenia płuc i poważnej gorączki.

To z powodu takich problemów lokalne media poświęcają ostatnio sporo czasu Hamiltonowi Mourao. A wiceprezydent nie marnuje okazji na pokazanie, że wcale nie jest takim bliskim sojusznikiem Bolsonaro, jak się samemu prezydentowi wydawało.