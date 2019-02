Negocjacje europosłów, Rady UE i Komisji Europejskiej zakończyły się w nocy z wtorku na środę. – Europejski Fundusz Obronny będzie wspierać innowacje i współpracę w europejskim sektorze obronności, by Europa skorzystała z najnowocześniejszych technologii w takich dziedzinach, jak sztuczna inteligencja, oprogramowania szyfrujące, technologie dronów czy łączność satelitarna – powiedziała komisarz Elżbieta Bieńkowska pilotująca ten projekt w Komisji. Kompromis musi być jeszcze przegłosowany przez cały europarlament i unijnych ministrów w Radzie UE.

Aż 10 proc. obecnych wydatków krajów Unii

EFO ma dysponować ok. 13 mld euro w okresie 2021-27 – będą wydawane na dotacje do badań i do projektowania, na współfinansowanie prototypów oraz pokrywanie większości kosztów ich testowania.

Współfinansowanie z EFO powinno wygenerować inwestycje w obronność o łącznej wartości ok. 50 mld euro (w budżetowej siedmiolatce 2021-27), czyli 10 proc. obecnych wydatków krajów Unii.