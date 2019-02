Doroczne orędzie prezydenta do parlamentarzystów jest jednym z najważniejszych obrzędów w państwowej liturgii Rosji. Przez całą dobę przed jego rozpoczęciem telewizja Rossija 24 trzymała widzów w napięciu pokazując zegar odliczający czas do mowy przywódcy i opowiadała o tym, jak to marszałek senatu ofiarnie skróciła podróż zagraniczną, by zdążyć do moskiewskiego Gostinnego Dworu i razem z dwoma tysiącami prominentów w skupieniu wysłuchać Putina.

Od kilku dni telewizyjne „gadające głowy” i publicyści starali się odgadnąć, co Rosja i pozostałe sześć siódmych lądów globu dowiedzą się od gospodarza Kremla. Stawiali na to, że tym razem Putin nie będzie ilustrował orędzia kreskówkami pokazującymi działanie nowych rodzajów broni. Więcej miało być tym razem o kwestiach socjalnych.

Zgadnąć nie było trudno. Przez ostatnie siedem miesięcy notowania Putina przestały być teflonowe. Wyniki sondaży dowodzą, że dziś ufa mu nawet nie co trzeci rodak. Gdyby prezydent, którego rok temu poparło 76 proc. wyborców, stanął do walki o Kreml teraz, dostałby 45 proc. głosów.