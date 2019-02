Łagodna starsza pani w okularach nie całkiem odpowiada naszemu wyobrażeniu o przestępczyni. Jednak to właśnie ona latami kontrolowała przemyt kości słoniowej z Afryki do Azji. Z afrykańskich sawann trafiała ona do Hongkongu, gdzie zamieniała się w rzeźbione wachlarze, fajki i czarki. Kupowali je Chińczycy, Wietnamczycy i Tajowie, dla których kość słoniowa to oznaka statusu. Popyt wzrastał w miarę tego, jak na Dalekim Wschodzie bogaciła się klasa średnia.

Za sprawą chińskiej bizneswoman z Afryki wywieziono kły ponad 350 słoni. Zarobiła na tym 5,6 mln dol. Część tych pieniędzy dostali jej dwaj główni wspólnicy, Tanzańczycy, również oskarżeni w sprawie.

Kierowała szajką, która zabiła tysiące zwierząt

We wtorek sąd w Dar es Salaam uznał Yang za winną kierowania organizacją przestępczą i skazał na 15 lat więzienia. Tylko między 2000 a 2014 r. „królowa” wywiozła z Tanzanii do Azji 800 sztuk kości słoniowej – orzekł sąd.