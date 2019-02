1 ZDJĘCIE 5.07.2017, Budapeszt, plakat kampanii przeciwko Georgowi Sorosowi na przystanku komunikacji miejskiej. Napis głosi: 'Nie pozwólmy, by Soros śmiał się ostatni'. (Fot. Pablo Gorondi / AP Photo)

Amerykański miliarder pozostaje głównym bohaterem negatywnej kampanii węgierskiego rządu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Ale teraz dołączył do niego przewodniczący Komisji Europejskiej, który rzekomo współpracuje z Sorosem, by sprowadzić miliony imigrantów do UE.