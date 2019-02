Juan Guaidó, przewodniczący wenezuelskiego parlamentu, uznany przez ponad 60 państw świata za tymczasowego prezydenta Wenezueli (ogłosił się nim 23 stycznia), symbolicznie zaprzysiągł w minioną sobotę kilka tysięcy ochotników zebranych w Caracas na wielkim parkingu.

– Bardzo wam dziękuję za tę wspaniałą mobilizację! To nie może się nie udać! Wenezuelo, jest dobrze! – mówił do tłumu, wśród którego było wyjątkowo dużo lekarzy w białych fartuchach i studentów.

Nadciągają konwoje z pomocą humanitarną

Według jego zapewnień na specjalnej stronie internetowej zarejestrowało się już ponad 600 tys. osób gotowych chronić szykowanych na granicach Wenezueli konwojów z międzynarodową pomocą humanitarną.

– Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach ochotników będzie ponad milion. I to właśnie dzięki tym wszystkim osobom w sobotę 23 lutego pomoc tak czy inaczej wjedzie do naszego kraju. Lądem i od strony morza. Detale będziemy ujawniać stopniowo, bo nie zdradza się zbyt wcześnie szczegółów zwycięskiego ruchu! Ale już mogę powiedzieć, że poza kolumnami ochotników na granicach zorganizujemy kolejną wielką manifestację na ulicach wszystkich miast – zapowiedział Guaidó.