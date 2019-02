1 ZDJĘCIE Nigeryjscy żołnierze podczas inauguracji kadencji Buhariego w 2015 r. (Sunday Alamba / AP (AP Photo/Sunday Alamba))

Pierwsza kadencja obecnego szefa państwa Muhammadu Buhariego była rozczarowująca, ale mimo to ma on duże szanse na utrzymanie się u władzy. Polityczne wybory Nigeryjczyków zazwyczaj ograniczają się do "mniejszego zła".