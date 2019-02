Benalla musiał opuścić Pałac Elizejski, kiedy specjalizujący się w dziennikarstwie śledczym portal Mediapart ujawnił, że włączył się on osobiście do akcji sił porządkowych przeciwko manifestantom 1 maja w Paryżu, chociaż nie miał do tego żadnych uprawnień. Policjanci nie przeciwstawili się temu, bo okazał legitymację urzędu prezydenta, a przecież nikt nie kwapi się do zadzierania z instytucjami takiego szczebla.

Jednak najnowsza opisana przez Mediapart afera z udziałem Benalli jest dużo poważniejsza – zarówno pod względem moralnym, jak i politycznym. Okazuje się bowiem, że jeden z bliskich współpracowników Emmanuela Macrona po cichu dorabiał na boku, prowadząc pertraktacje z dwoma rosyjskimi miliarderami będącymi w dobrych stosunkach z Władimirem Putinem i mafią. W dodatku w pewnym stopniu uzależnił się od nich finansowo, gdyż obaj sowicie mu za tę działalność płacili.