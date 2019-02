1 ZDJĘCIE Papież Franciszek w samolocie z Rzymu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w ubiegłym tygodniu (Fot. Tony Gentile/AP Photo)

Franciszek niechcący odświeżył debatę na temat odpowiedzialności Jana Pawła II za lekceważenie oskarżeń o przestępstwa seksualne w Kościele. Kardynał Dziwisz przekonuje, że nie filtrowano wiadomości docierających do papieża. Jednak część watykanistów od dawna utrzymuje, że to on sam był kluczowym "filtrem".