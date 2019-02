Odwołanie francuskiego ambasadora Christiana Masseta to czytelny sygnał, że stosunki między Włochami i Francją są od dłuższego czasu w poważnym kryzysie, a perspektyw na ich poprawę na razie nie ma. Obserwatorzy przecierają oczy ze zdumienia. W powojennej historii obydwu krajów do takiego spięcia jeszcze nie doszło. Choć w sumie nie powinno to dziwić. Między rządzącą Włochami od roku populistyczną, eurosceptyczną koalicją skrajnie prawicowej Ligi Północnej i lewicowego Ruchu 5 Gwiazd a liberalnym, proeuropejskim prezydentem Emmanuelem Macronem, który wszelkich populistów piętnuje, uznając ich za dżumę, po prostu chemii być nie mogło.

Czarę francuskiej goryczy przelała wyprawa włoskiego wicepremiera Luigiego Di Maio do podparyskiego miasteczka Montargis. Polityk Ruchu 5 Gwiazd spotkał się tam z przedstawicielami „żółtych kamizelek”, które od jesieni zeszłego roku na wielką skalę protestują przeciwko polityce Macrona i domagają się jego dymisji. Odbywające się co weekend demonstracje przeradzają się w zamieszki.