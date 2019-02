1 ZDJĘCIE Donald Tusk o brexicie (Fot. Francisco Seco / AP Photo)

PiS zrozumiał z tego tyle, że skoro trwa atak na znienawidzonego przez nich polityka, to warto się przyłączyć. Ale pod słowami Tuska, że to brytyjscy politycy doprowadzili do - delikatnie mówiąc - brexitowego bałaganu, z pewnością podpisałaby się reszta Europy.