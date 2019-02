Po porannym posiedzeniu rządu w Londynie premier Theresa May udaje się dziś do Belfastu. Spotka się tam m.in. z przywódcami partii politycznych, w tym republikańskiej Sinn Fein, oraz wygłosi przemówienie do przedstawicieli świata biznesu, obawiających się powrotu rozbudowanych kontroli na granicy Irlandii Północnej i Irlandii po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z UE.

Jej dwudniowa wizyta w Irlandii Północnej przypada w trudnym momencie. Belfast od 2017 r. nie ma autonomicznego parlamentu, bo główne partie – Sinn Fein i probrytyjska Partia Demokratycznych Unionistów (DUP) – nie mogą się ze sobą dogadać. A kwestia tzw. backstopu, czyli mechanizmu awaryjnego, który ma zapobiec „twardej granicy”, jest główną przeszkodą uniemożliwiającą uporządkowany brexit. Właśnie z jego powodu umowa rozwodowa wynegocjowana przez May z Brukselą w połowie stycznia przepadła z kretesem w Izbie Gmin.