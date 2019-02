Stanisław Skarżyński: Jak twarda granica zmieni Irlandię?

Doire Finn: Nie do poznania. 30 tys. samochodów dziennie przekracza tę granicę. To ludzie, którzy pracują w Dublinie albo transportują towary. Ustanowienie twardej granicy w oczywisty sposób to utrudni.

Politycznie oznacza to powrót przemocy.

Pochodzę z Newry, miasta w Irlandii Północnej, które leży zaledwie milę od granicy. Tam mówi się, że konflikt rozpali się na nowo, jeśli pojawi się jakikolwiek rodzaj infrastruktury granicznej: kamery, posterunki, policjanci. Osobiście trudno mi to sobie wyobrazić. Za mojego życia przez Irlandię nie biegła już żadna granica.

Nikt nie chce tej granicy.

Aron Hughes: Od polityków po obu stronach – brytyjskich i irlandzkich – słyszeliśmy już, że nawet w razie twardego brexitu nie zamierzają odtwarzać posterunków granicznych. Ale Komisja Europejska wprost stwierdziła, że w przypadku twardego brexitu nie ma alternatywy dla twardej granicy. I to prawda, bo jeśli istnieją dwie odrębne strefy celne i dwa niezależne byty państwowe na jednej wyspie, to muszą mieć granicę.