Rosyjskie okręty prowokacyjnie podpływają pod granice państw NATO, rosyjski wywiad nie cofa się nawet przed zamachami z użyciem broni masowego rażenia. W Czarnogórze, by nie dopuścić kraju do NATO, Rosja próbowała obalić rząd. Aby zamknąć drogę do Sojuszu Macedonii, próbowała torpedować historyczne porozumienie z Grecją w sprawie nazwy kraju. A do tego ingeruje w wewnątrzpolityczne spory Europy i USA. Służby specjalne Rosji mieszały w 2016 r. w referendum ws. brexitu i amerykańskich wyborach prezydenckich. Podburzały Katalończyków do zerwania z Hiszpanią. Mobilizują ruch francuskich „żółtych kamizelek”.

Decyzja prezydenta Donalda Trumpa o wystąpieniu z traktatu zakazującego pocisków średniego zasięgu (INF) oznacza, że wchodzimy w nową fazę konfrontacji. Dla Polski, kraju frontowego NATO, to bardzo zła wiadomość.

Według podpisanego w 1987 r. traktatu INF w arsenałach USA i ZSRR nie mogły znajdować się pociski rakietowe o zasięgu od 500 do 5,5 tys. km. Rosja, następczyni ZSRR, ewidentnie go złamała, opracowując taki właśnie pocisk i wprowadzając go do uzbrojenia. Administracja Baracka Obamy naciskała w tej sprawie na Kreml, ale bez rezultatów. Gdyby Trump kontynuował tę politykę, mógłby grać kwestią rakiet w innych amerykańsko-rosyjskich negocjacjach. A obowiązujący traktat wiązałby Rosji ręce, co ograniczyłoby prace nad zakazanymi pociskami. Skoro jednak Trump traktat wypowiedział, a Rosja w odpowiedzi zrobiła to samo, prace nad pociskami średniego zasięgu ruszą pełną parą. Można się spodziewać, że wkrótce zostaną rozmieszczone w obwodzie kaliningradzkim. W ich zasięgu będzie cała Europa Zachodnia.