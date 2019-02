Stany Zjednoczone i Rosja z ulgą wycofują się z podpisanego 32 lata temu układu o likwidacji arsenałów zainstalowanych na ziemi pocisków balistycznych pośredniego i średniego zasięgu INF. Zaczyna się nowy wyścig zbrojeń.

Moskwa „zwierciadlanie” odpowiada Waszyngtonowi

Swoją zapowiedź rezygnacji ze zobowiązań (zakaz produkcji i prac nad wystrzeliwanymi z wyrzutni naziemnych pociskami o zasięgu od 500 do 5,5 tys. km) podjętych przez prezydentów Michaiła Gorbaczowa i Ronalda Reagana Waszyngton ogłosił w piątek, dając Rosji pół roku na to, by zaprzestała łamania układu, co zdaniem Amerykanów od dawna robi.

W sobotę Moskwa odpowiedziała „zwierciadlanie": oznajmiła, że przestanie przestrzegać reguł zapisanych w INF, jeśli Amerykanie w ciągu pół roku nie porzucą planów budowy i instalowania zakazanych rodzajów broni.

„Oburzony” i „zaskoczony” krokiem Donalda Trumpa Władimir Putin – mimo iż była to sobota – zjawił się w swoim kremlowskim gabinecie, by przed kamerami rozmawiać i wydawać polecenia ministrom spraw zagranicznych oraz obrony: Siergiejowi Ławrowowi i Siergiejowi Szojgu.