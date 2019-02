1 ZDJĘCIE 30.01.2019, Moskwa, senator Rauf Araszukow podczas przesłuchania w sądzie. (Fot. Alexei Morozov / AP Photo)

CO W ROSJI PISZCZY? Senator Rauf Araszukow, który jest oskarżany o złamanie połowy paragrafów kodeksu karnego, zabrany do prokuratury zażądał tłumacza, bo "kiepsko włada rosyjskim". To nie anegdota, ale trafny symbol putinowskiego parlamentu.