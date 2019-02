Słowa Czaputowicza padły w wywiadzie dla „Spiegla”, który ukaże się dopiero w weekend, w najnowszym wydaniu tygodnika. Redakcja opublikowała jednak już w piątek opublikować fragment rozmowy.

Dotyczy on wypowiedzenia przez USA traktatu INF, podpisanego w 1987 r. ze Związkiem Radzieckim. Zabraniał on rozmieszczania, produkcji oraz badań nad pociskami średniego zasięgu, czyli mogących razić cele na odległość od 500 do 5,5 tys. km.

Rosja buduje rakiety

Administracja Donalda Trumpa wypowiedziała traktat, ponieważ Rosja go złamała, opracowując pocisk 9M729 (w kodzie NATO SSC-8) o zasięgu ok. 3 tys. km.

Pierwsze próby rozpoczęto jeszcze w 2008 r., w 2017 r., mimo coraz bardziej stanowczych ostrzeżeń USA, pociski weszły w stan uzbrojenia dwóch batalionów rosyjskiej armii.

Jeden z nich stacjonuje w europejskiej części kraju. W zasięgu jego rakiet jest cała Francja, Włochy i Wielka Brytania.