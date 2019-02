Premier May dwoi się i troi, by przepchnąć przez parlament umowę rozwodową z UE. Posłowie odrzucili już ją ogromną różnicą głosów w połowie stycznia. We wtorek przegłosowali poprawkę wzywającą May do powrotu do Brukseli i wypracowania „alternatywnych rozwiązań” dla najbardziej kontrowersyjnej części porozumienia. Jest nią tzw. backstop, czyli mechanizm mający zapobiec po rozwodzie „twardej granicy” między Irlandią a Irlandią Północną.

Brytyjczycy liczą, że Unia zgodzi się na zmiany, choć wielokrotnie podkreślała, że umowa nie podlega już renegocjacji.

„UE jest zjednoczona; porozumienie rozwodowe jest najlepszą i jedyną umową na stole. Oczekujemy propozycji Zjednoczonego Królestwa możliwej do zaakceptowania przez UE i umożliwiającej ratyfikację w Zjednoczonym Królestwie” - napisał w czwartek na Twitterze premier Holandii Mark Rutte po rozmowie z szefem Komisji Europejskiej Jeanem-Claude'em Junckerem.