W zeszłym tygodniu najbardziej niegdyś poszukiwany terrorysta w Hiszpanii wrócił do ojczyzny i pomimo licznych kontrowersji porusza się po niej jako wolny człowiek. Mikel Albisu, powszechnie znany pod pseudonimem Mikel Antza, w latach 1993-2004 był szefem politycznym baskijskiej organizacji separatystycznej ETA.

W ostatni weekend skończył odsiadywać 15-letni wyrok w więzieniu Reau pod Paryżem – po dwóch dniach dodatkowego przetrzymywania go w areszcie Francja odstawiła go na madryckie lotnisko Barajas, gdzie miejscowe służby mogły się tylko przyglądać, jak odjeżdża w rodzinne strony. Wyrok, jaki odbył u Francuzów za przynależność do organizacji terrorystycznej, liczy się też na jego konto na terenie Półwyspu Iberyjskiego (nie można dwa razy skazać kogoś za to samo przestępstwo), a do postawienia mu innych zarzutów nigdy nie udało się zebrać wystarczających dowodów – więc Antza nie musi się obawiać zatrzymania.