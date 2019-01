Liczba imigrantów i uchodźców uciekających do Europy przez Morze Śródziemne jest najniższa od pięciu lat, a mimo to więcej osób przypłaca tę podróż życiem. Według raportu wysokiego komisarza narodów zjednoczonych ds. uchodźców jest to skutek drastycznego ograniczenia działalności okrętów organizacji pozarządowych ratujących ludzi z morza oraz chaotycznej, nieprzewidywalnej polityki europejskich rządów dotyczącej możliwości zejścia rozbitków na ląd.

Szybko rośnie odsetek ginących imigrantów

Raport UNHCR podaje liczbę 2275 ofiar wśród imigrantów usiłujących dotrzeć do Europy drogą morską w 2018 r., czyli sześć osób dziennie. I chociaż w 2017 r. zginęło ich jeszcze więcej (3139), to biorąc pod uwagę wyraźny spadek imigracji w zeszłym roku, procentowo wskaźnik jest dwa razy wyższy.

Do tego dochodzi 136 osób, które zginęły na różnych szlakach migracyjnych w samej Europie: próbując przedostać się przez rzekę Ewros między Turcją a Grecją, na granicy między Chorwacją a Słowenią oraz na szlakach alpejskich między Włochami a Francją. To ponad dwa razy więcej niż w 2017 r.