„Nigdy nie byliśmy tak blisko zakończenia wojny domowej w Afganistanie” – tym razem to nie tweet Trumpa znanego z patologicznej skłonności do przesady, ale opinia najsławniejszego dziennikarza zajmującego się Afganistanem. Ahmed Raszid w rozmowie z BBC ocenił ubiegłotygodniowe negocjacje w Katarze jako „niesłychanie ważne”.

Opinia śmiała, zważywszy na to, jak niewiele wiemy. Rozmowy trwały sześć dni – dłużej niż kiedykolwiek wcześniej – a po ich zakończeniu Amerykanie po raz pierwszy nie kryli zadowolenia. Uzgodniono ramowe warunki porozumienia.

Cena za zgodę talibów

Jednak z wyjaśnień amerykańskiego negocjatora Zalmaya Khalilzada wynika, że „postęp” ogranicza się do jednej kwestii: talibowie zgodzili się „zrobić to, co konieczne, żeby Afganistan nie stał się już nigdy poletkiem światowego terroryzmu”. Czyli zatrzasnąć drzwi przed Al-Kaidą i innymi grupami dżihadu.