„She did it!” [czyli „Zrobiła to!”] - obwieścił triumfalnie na pierwszej stronie środowego wydania „Daily Express”. We wtorkowy wieczór skłóceni brytyjscy parlamentarzyści, którzy od miesięcy nie mogli się porozumieć co do kształtu brexitu, wreszcie przegłosowali, czego chcą.

Poparli inicjatywę, by wykluczyć wyjście z UE bez porozumienia. A przede wszystkim wysłali premier May z powrotem do Brukseli, by wynegocjowała „alternatywne rozwiązania” wobec kontrowersyjnego irlandzkiego backstopu (czyli mechanizmu, który zapobiegłby „twardej granicy” między Irlandią a Irlandią Północną).

Problem w tym, że zdaniem wielu komentatorów wydaje się to bez znaczenia. Samo wykluczenie bezumownego brexitu jeszcze mu nie zapobiega. Do tego potrzebna byłaby jakaś umowa, co do której w Westminsterze nie ma zgody. A szanse na renegocjacje backstopu wydają się marne. UE od dawna powtarza, że umowa, która jest na stole – owoc wielomiesięcznych negocjacji – jest najlepszą z możliwych.