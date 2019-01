Doroczny raport Worldwide Threat Assessment, o głównych światowych zagrożeniach dla Stanów Zjednoczonych, zaprezentowali we wtorek amerykańskim senatorom dyrektor Narodowego Wywiadu USA Dan Coats i stojąca na czele CIA Gina Haspel.

Liczący 42 strony dokument nie atakuje osobiście Donalda Trumpa, a nawet go nie wymienia, ale jasno pokazuje, że lokator Białego Domu stracił kontakt z rzeczywistością, a jego dyplomacja wychodzi z fałszywych założeń. Większość opinii amerykańskiej o tym wie, jednak prezydent zachowuje silną pozycję wśród swoich wyborców, którzy mu bezgranicznie ufają.

Kim wcale nie rozbraja Korei Północnej

Trump myli się w ocenie swego nowego przyjaciela Kim Dżong Una – wynika z raportu. W lutym spotka się z nim po raz drugi, by rozmawiać o denuklearyzacji Półwyspu. Zdaniem ekspertów „jest mało prawdopodobne, by Korea Północna” oddała swój arsenał nuklearny i zdemontowała instalacje jądrowe. Pjongjang uważa broń atomową za swoją kartę przetargową w rozmowach, a do tego utrzymanie broni masowego rażenia „ma zasadnicze znaczenie dla przetrwania reżimu” – stwierdza raport.