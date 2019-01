1 ZDJĘCIE Theresa May w parlamencie (Jessica Taylor / AP)

Szefowa brytyjskiego rządu twierdzi, że chce szybko renegocjować umowę brexitową z Unią, by już w połowie lutego przedstawić Izbie Gmin jej zmodyfikowany tekst do głosowania. Nie sposób uwierzyć, by sama May mogła traktować ten plan serio.