Publikowany co roku Indeks Percepcji Korupcji (CPI) oparty jest na wywiadach z biznesmenami i analitykami z danego kraju. Uwzględnia 180 państw i stosuje do nich skalę od 0 do 100. Najwyższa lokata w rankingu oznacza najmniejszą korupcję.

Nie jest zaskoczeniem, że generalnie najlepiej wypada Europa Zachodnia. Na czele listy są Dania, Nowa Zelandia, Finlandia. W pierwszej dwudziestce spoza kręgu cywilizacji zachodniej mieszczą się jedynie Singapur, Hongkong (wciąż błyszczący w porównaniu z Chinami zajmującymi 87. miejsce) oraz Japonia.

Na szarym końcu są Afryka Subsaharyjska i państwa, gdzie trwają wieloletnie konflikty: Somalia, Sudan Południowy, Syria.

Ciekawsze są trendy. Od 2012 r. tylko 20 państw poprawiło wynik (np. Estonia i Wybrzeże Kości Słoniowej), a 16 mocno się obsunęło (Australia, Chile, Malta). Ogólnie ponad dwie trzecie dostało poniżej 50 punktów.