Unijni oficjele wiele razy podkreślali, że wynegocjowana w połowie listopada umowa rozwodowa jest najlepszą z możliwych i nie podlega renegocjacji. Jednak w połowie stycznia Izba Gmin odrzuciła ją ogromną większością głosów (230).

Premier May zadeklarowała we wtorek, że będzie chciała renegocjować jej najbardziej kontrowersyjny element: tzw. backstop, czyli mechanizm mający zapobiec „twardej granicy” między Irlandią a Irlandią Północną. Brexitowcy obawiali się, że mimo teoretycznego brexitu wiązałby on kraj unijnymi regułami w nieskończoność.

– Mam na myśli nie wymianę listów intencyjnych, ale znaczące i legalnie wiążące zmiany w tekście porozumienia – oświadczyła premier.

Jej przemówieniu towarzyszyła burzliwa atmosfera. Posłowie co rusz przerywali je pytaniami, a dobry obyczaj nakazuje, by May oddawała im głos. Zdołała jednak zaznaczyć, że wie, iż Bruksela ma „ograniczony apetyt” na zmiany, ale z mocnym mandatem od parlamentu jej misja może się powieść.