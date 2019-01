„Wujek”, osiłek w tatuażach, udaje krewnego ofiary nękania. Spotyka się z oprawcą poza szkołą, w parku czy galerii handlowej, by go nastraszyć. Usługa może też obejmować towarzyszenie ofierze w drodze do szkoły i do domu.

Można też kupić „pakiet z dowodami” – inny „wujek” filmuje z ukrycia oprawców w akcji, a następnie odwiedza dyrekcję szkoły, pokazuje jej nagranie i domaga się, by podjęli stosowne działania pod groźbą wpuszczenia nagrania do sieci.

Jeśli i to nie pomoże, pozostaje opcja atomowa: „wujek” odwiedza rodziców agresywnego ucznia w ich miejscu pracy. Najpierw im grozi, a wychodząc krzyczy wszem i wobec: „Tu pracują [tu nazwiska], rodzice szkolnego sadysty”.

Cena czterech takich wizyt to niespełna 2 tys. dol.

Przemoc w szkołach jako reakcja na wyścig szczurów

Takie usługi są nielegalne i żaden rodzic się do niego nie przyzna. Niektórzy są jednak gotowi na wszystko. W Korei Południowej panuje kult edukacji i dyplomu, od pierwszej klasy trwa szkolny wyścig szczurów, a jakiekolwiek odciąganie uwagi uczniów od nauki i przysparzanie im innych problemów jest wysoce niepożądane.