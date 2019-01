1 ZDJĘCIE Przewodniczący parlamentu Juan Guaido przemawia na wiecu zwolenników opozycji w Las Mercedes pod Caracas, 26 stycznia 2019 r. (Fot. Fernando Llano / AP Photo)

Juan Guaido wzywa Wenezuelczyków do wyjścia na ulice w środę, by zmusić prezydenta Nicolasa Maduro do ustąpienia. Obiecuje amnestię wojskowym, którzy w tym pomogą.