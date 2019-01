Prezydent, była premier, popularny komik, eksminister obrony, mer Lwowa – to tylko niektórzy kandydaci startujący w wyborach prezydenckich, które odbędą się 31 marca. Według ostatnich badań opinii publicznej przeprowadzonych przez fundację Demokratyczne Inicjatywy pod koniec ubiegłego roku na czele wyścigu jest Julia Tymoszenko – popiera ją 16,1 proc. spośród tych, którzy zamierzają wziąć udział w wyborach. Drugie miejsce zajmuje obecny prezydent Petro Poroszenko (13,8 proc.), a trzecie znany komik Wołodymyr Zełenski (8,8 proc.).

Tymoszenko bez warkocza, ale w bojowym nastroju

22 stycznia do Pałacu Sportu, jednej z największych sal widowiskowych w Kijowie, z całego kraju przybyło 10 tys. osób, by wziąć udział w uroczystym zjeździe Partii Batkiwszczyna i oficjalnie wysunąć Tymoszenko na kandydatkę. Data została wybrana nieprzypadkowo. 22 stycznia to Dzień Jedności Ukrainy – święto państwowe obchodzone w rocznicę zjednoczenia Ukraińskiej Republiki Ludowej i Zachodnioukraińskiej w 1919 r.