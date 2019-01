– Przygotowaliśmy projekt ogólnych ram porozumienia, jednak muszą one zostać jeszcze mocno dopracowane – stwierdził w rozmowie z „New York Timesem” Zalmay Khalilzad, amerykański wysłannik pokojowy do Afganistanu.

Prezydent Afganistanu: Powoli, nie popełniajmy błędów przeszłości

– Talibowie zgodzili się, ku naszemu zadowoleniu, zrobić to, co konieczne, żeby Afganistan nie stał się już nigdy poletkiem światowego terroryzmu – tłumaczył dyplomata, który po blisko tygodniowych rozmowach z talibami w Katarze w niedzielę poleciał do Kabulu, by zawieźć dobre wieści afgańskiemu rządowi.

Tym samym po raz pierwszy amerykańska administracja wprost przyznała, że naprawdę istnieją dziś szanse na poważne porozumienie z talibami.

Choć news jest ważny, Amerykanin nie bez powodu wypowiada się raczej ostrożnie. Podobnie zresztą jak prezydent Afganistanu Ashraf Ghani, który po spotkaniu z Khalilzadem zasygnalizował zaniepokojenie „pośpiechem, z jakim ustalane jest nowe porozumienie”.