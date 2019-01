Od referendum z czerwca 2016 r. o członkostwie w UE, w którym wygrali zwolennicy brexitu, ale głosy rozłożyły się niemal po równo, Brytyjczycy są coraz bardziej podzieleni. W najnowszym badaniu Edelman Trust Barometer 69 proc. ankietowanych deklaruje, że od głosowania współobywatele stali się „bardziej gniewni w kwestiach polityki i społeczeństwa”.

40 proc. ocenia, że ludzie stali się bardziej skłonni do udziału w protestach z użyciem przemocy (choć te ostatnie należą na Wyspach do rzadkości). Co szósty Brytyjczyk posprzeczał się już o brexit ze znajomymi lub krewnymi.

Okrzyki pod Westminsterem

Badanie przeprowadzono między 18 grudnia a 7 stycznia. Jego końcówka zbiegła się w czasie z atakami słownymi grupki protestujących pod pałacem westminsterskim pod adresem posłów i dziennikarzy. Zgromadzeni przerwali wywiad proeuropejskiej posłanki Ann Soubry, skandując „Soubry to nazistka!”, komentatora „Guardiana” Owena Jonesa nazwali „zdrajcą” i „kłamliwym małym wężem”, wcześniej zaś wykrzykiwali pod adresem korespondenta Sky News Faisala Islama, że jest „nie-Brytyjczykiem” i „gwałcicielem”.