- Żadnym pocieszeniem nie jest to, że w 2019 r. zegar wskazuje tę samą godzinę, co w ubiegłym roku – to nie oznaka stabilizacji, ale poważne ostrzeżenie – przekonuje Rachel Bronson, szefowa redakcji magazynu „The Bulletin of the Atomic Scientists" wydawanego na Uniwersytecie Chicagowskim. – To, co obserwujemy dziś, dorównuje najgorszym momentom zimnej wojny. Buzujące, nieprzewidywalne konflikty gwałtownie zwiększają ryzyko wybuchu konfrontacji na wielką skalę. Ta „nowa nienormalność” jest niepewna i niebezpieczna – przekonuje.

Jej współpracownicy w ostatni czwartek jak co roku obwieścili, którą godzinę słynny symboliczny zegar będzie wskazywał w tym roku, czyli jak blisko – zdaniem zespołu naukowców – ludzkość ma do apokalipsy. Wskazówki ustawili na dwie minuty przed północą.

Groźna Korea Północna, groźne zerwanie umowy z Iranem

Zegar zagłady został wymyślony jeszcze w czasie II wojny światowej przez naukowców pracujących nad budową bomby atomowej, którzy przestraszyli się potencjalnych skutków swojej pracy.