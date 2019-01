1 ZDJĘCIE Wiec Kamali Harris w Oakland, 27 stycznia 2019 r. (Fot. Tony Avelar / AP Photo)

Choć do partyjnych prawyborów zostało jeszcze dużo czasu, Harris go nie marnuje i tydzień po ogłoszeniu startu wystąpiła na pierwszym kampanijnym wiecu. Do wielotysięcznego tłumu zgromadzonego w Oakland przemawiała o potrzebie jedności i walki o lepszą Amerykę.