Reżim Wenezueli od kilkunastu lat ma przeciw sobie opozycję, ale po raz pierwszy nie daje sobie z nią rady i traci grunt pod nogami. Wcześniej zwyciężał dzięki realnemu wsparciu wyborców, choć kiedy trzeba było, uciekał się i do zawyżania spisu wyborców o martwe dusze, i do trzebienia list obywateli uprawnionych do głosowania.

Reżim zniszczył państwo prawa, zniósł trójpodział władz, demokrację przerobił na atrapę, opozycję zastraszał i prześladował, a niezależne media tępił – ale poparcie dużej części narodu zachowywał. Biedniejszych zjednywał sobie bowiem rozdawnictwem pomocy społecznej, dotacjami, tanią żywnością i obietnicami dobrobytu.

To wszystko był miraż, który teraz się rozwiał. Za rządów Hugo Cháveza i Nicolása Maduro gospodarka Wenezueli została zdewastowana. Ten kraj nie jest już dziś wytwórcą i eksporterem towarów, technologii czy usług. Jest za to jednym wielkim szybem naftowym dobywającym spod ziemi surową ropę, którą sprzedaje na pniu z wieloletnim wyprzedzeniem. Wydobywa jej zresztą coraz mniej, bo jego monopol naftowy jest przestarzały i niewydajny. Kraj o największych złożach ropy dziś musi sprowadzać benzynę, bo nie daje rady jej samodzielnie wytwarzać. Oprócz tego importuje wszystko, czego społeczeństwo potrzebuje do życia.