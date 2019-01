1 ZDJĘCIE Premier Aleksis Tsipras w greckim parlamencie. Ateny, 16 stycznia 2019 r. (Fot. Petros Giannakouris / AP Photo)

Po trwającej blisko dwie doby debacie grecki parlament zgodził się na nową nazwę Macedonii. Otworzyło to drogę dla tego kraju do NATO i Unii Europejskiej, co wytrwale próbowała torpedować Rosja.