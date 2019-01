Dla wielu Wenezuelczyków to najważniejszy tydzień w ich życiu. Wielotysięczne tłumy, które wyszły na ulice, żądają natychmiastowego odejścia prezydenta Nicolása Maduro oraz międzynarodowego uznania Juana Guaidó, szefa parlamentu, który powołując się na zapisy konstytucji, przejął obowiązki głowy państwa. Maduro jednak parlamentu nie uznaje, a po swojej stronie ma wojsko.

– Dyktatury nie obala się w 20 minut. Wolność ma swoją cenę – słyszę od znajomych w Caracas.

25-letnia Daniela Fernández nie ma wątpliwości, że reżim zacznie strzelać do ludzi i będą ofiary śmiertelne. – Najważniejsze, że mamy naszego prezydenta. Guaidó nie jest idealny. Nie ma charyzmy. Gdy podchodzą do niego studenci, to się wycofuje, nie umie z nimi rozmawiać. Nie jest też złotym mówcą. Ale to nasz prezydent – podkreśla dziewczyna.

Dodaje, że jej pokolenie zobaczy odrodzenie demokracji w jej kraju. Dziewczyna nie zna bowiem innej rzeczywistości niż lewicowy populizm zmarłego w 2013 r. prezydenta Hugo Cháveza i zamordyzm wprowadzany przez jego następcę Maduro. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, wkrótce pójdzie na pierwsze wolne wybory od 1999 r. Za miesiąc, zgodnie z zarządzeniem Guaidó, Wenezuelczycy mają wybierać prezydenta