Rosja znajduje się pod coraz większą presją ze względu na ultimatum Amerykanów, które na początku grudnia wystosował sekretarz stanu Mike Pompeo. Dał on wówczas Moskwie dwa miesiące na „powrót do przestrzegania traktatu rozbrojeniowego INF”, co oznacza wycofanie się z opracowywania i produkcji tych rakiet, których zasięg przekracza 500 km, a także zniszczenie obecnego ich arsenału.

Podpisany w 1987 r. traktat rozbrojeniowy pomiędzy USA i ówczesnym Związkiem Radzieckim zakładał zniszczenie 2 tys. rakiet mających zasięg od 500 do 5,5 tys. km i zakaz produkcji nowych pocisków tego typu. Ale amerykańska administracja jeszcze za kadencji Obamy uważała, że Rosjanie przestali wywiązywać się z porozumienia i potajemnie skonstruowali nowy typ pocisku, który swoimi parametrami łamie traktat.

Władimir Putin prezentował w ubiegłym roku projekty rozmaitych typów rosyjskiej „superbroni”. Większość z nich zdaniem ekspertów nie wyszła poza komputerowe animacje. Amerykańska administracja jest jednak pewna, że Rosjanie produkują nowy typ rakiet, których zasięg przekracza 500 km.