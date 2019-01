Lista jest długa. Dziennikarze, prawnicy, obrońcy praw człowieka, aktywistki walczące o prawa kobiet, mniejszości religijne i etniczne, a nawet związkowcy proszący o lepsze warunki pracy – według ekspertów z Amnesty International (AI) w ubiegłym roku irański reżim wyjątkowo srogo karał każdego, kto ośmielił mu się sprzeciwić.

„Irańskie władze przez cały 2018 r. prowadziły haniebną kampanię represji, tłumiąc protesty i aresztując tysiące dysydentów” – alarmują w najnowszym oświadczeniu.

W Iranie wszyscy płacą wysoką cenę

Eksperci AI wyliczają, że co najmniej 7 tys. aktywistów trafiło za kratki, setki skazano na więzienie albo chłostę, co najmniej 26 demonstrantów zginęło w trakcie protestów, a kolejne dziewięć osób zmarło w więzieniu w mocno podejrzanych okolicznościach. Wśród aresztowanych znalazło się co najmniej 11 prawników, 50 dziennikarzy i 91 studentów.