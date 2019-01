Za obrazę hymnu CHR-L, do którego Hongkong, była kolonia brytyjska, wrócił w 1997 r., będzie grozić od dwóch do trzech lat więzienia. To ostrzeżenie dla kibiców piłkarskiej reprezentacji metropolii, którzy buczeli, gdy rozbrzmiewał „Marsz Ochotników”. Krytycy projektu mówią, że ustawa zagraża wolności słowa, którą Chiny zobowiązywały się utrzymać przez pół wieku od powrotu Hongkongu do macierzy pod hasłem „Jeden kraj, dwa systemy”.

Dzisiaj pierwszemu czytaniu ustawy w Radzie Legislacyjnej, Legco, rodzaju miejscowego parlamentu, towarzyszyły demonstracje, zarówno zwolenników jak i przeciwników ustawy. Zwolennicy Pekinu wymachiwali czerwoną flagą i trzymali transparent z hasłem „Strzeżmy godności narodowej”. Naprzeciwko nich stanęli obrońcy swobód autonomicznych z Joshuą Wongiem, założycielem i przewodniczącym nowej partii Demosisto na czele.