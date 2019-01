– Ten dokument to doskonała okazja, żeby wreszcie rozprawić się z fałszywymi mitami, błędnym postrzeganiem imigrantów i negatywną narracją na ich temat – wylicza dr Santino Severoni, który w europejskim oddziale WHO odpowiada za zdrowie i imigrację.

– Politycy często wykorzystują temat zdrowia do straszenia nas imigrantami, jednak fakty, które dziś przytaczamy, są solidnie zweryfikowane – dodaje.

Raport WHO nosi tytuł „Nie ma zdrowia publicznego bez zdrowia uchodźców i imigrantów” i rozprawia się ze stereotypami na temat przybyszów osiedlających się w 53 krajach Europy. Eksperci z WHO dowodzą, że imigranci i uchodźcy nie przywożą do Europy groźnych chorób, nie stanowią też obciążenia dla systemu opieki zdrowotnej w krajach, które wybierają na swój nowy dom.

Okazuje się, że bywa wręcz odwrotnie – ci, którzy przyjeżdżają zdrowi, w Europie, z powodu kiepskich warunków życia, marnej diety i utrudnionego dostępu do służby zdrowia, stopniowo chorują coraz więcej.