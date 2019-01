– Będę się ubiegać o urząd prezydenta – oznajmiła Harris w poniedziałkowym programie "Good Morning America”, potwierdzając to, o czym spekulowano już od dawna.

Co prawda pierwszy chętny do startu w partyjnych prawyborach (John Delaney) ogłosił to już w 2017 r., po drodze zadeklarowały się zasiadające dziś w Kongresie Elizabeth Warren, Kirsten Gillibrand czy Tulsi Gabbard, ale żadne z tych nazwisk nie wzbudza poważnych nadziei Demokratów na odbicie Białego Domu.

Jak w większości krajów, gdzie rządzą dziś prawicowi populiści, także lewica amerykańska szuka kogoś świeżego, z energią i wiarygodnym, pozytywnym przekazem, kogoś, kto nie zgubi się w labiryncie "polityki tożsamości”. Kogoś takiego jak Kamala Harris.

Kamala 2020

54-letnia senatorka z Kalifornii jest na Kapitolu od dwóch lat. To znana prawniczka, która większość zawodowej kariery spędziła na stanowiskach prokuratorskich – dla miasta i hrabstwa San Francisco, a potem stanu Kalifornia. Są to stanowiska wybierane w głosowaniu powszechnym, więc Harris zjadła już zęby na lokalnej polityce, ma na Zachodnim Wybrzeżu szerokie znajomości i polityczne zaplecze. W miarę jak coraz odważniej poczynała sobie na Kapitolu, gdzie jej wnikliwość i nieustępliwość w senackich przesłuchaniach nie uszły niczyjej uwadze, o tym, że będzie myśleć o prezydenturze, spekulowano coraz częściej.