Jeśli tak się stanie, mułła, inspirator zamachowców z Bali, z których rąk w 2002 r. w kurorcie Kuta zginęły 202 osoby, odsiedzi następnych sześć lat.

Znów mógłby głosić płomienne kazania

Awantura wybuchła w ostatni piątek, gdy obrońca kaznodziei, adwokat Muhamed Mahendradatta, ogłosił, że może on wyjść na wolność już w poniedziałek. Prezydent Widodo, który szykuje się do wiosennych wyborów i walczy o tradycyjny elektorat, był nawet gotów wypuścić mułłę bezwarunkowo. To by oznaczało, że Baszir, który w więzieniu poglądów nie zmienił, będzie mógł znowu głosić płomienne kazania i namawiać do dzihadu.

Decyzja wywołała silne protesty w samej Indonezji i w Australii (bomby, które wybuchły na Bali zabiły 88 Australijczyków, zginęło też 38 Indonezyjczyków i 20 obywateli innych krajów, w tym polska dziennikarka Beata Pawlak). W poniedziałek premier Scott Morrison zaapelował z Canberry, by Indonezja „wykazała wielki szacunek dla Australii w sposobie załatwienia sprawy”. Przypomniał, że owej nocy Australijczycy zginęli w straszny sposób; a także, że nie chce, by „Abu Bakar Baszir mógł być w stanie na kogoś wpłynąć czy zachęcić do czegokolwiek”.