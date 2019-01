Jacek Czaputowicz w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” ogłosił, że jego zdaniem tzw. irlandzki bezpiecznik mógłby być ograniczony w czasie, na przykład do pięciu lat. Argumentował, że pozwoli to uniknąć brexitu bez umowy i jest w interesie Irlandii.

Jako pierwszy pomysł Czaputowicza odnotował bliski torysom oraz idei możliwie twardego brexitu „Daily Telegraph”. Nawet ta gazeta zauważa jednak, że Polska jest w Unii Europejskiej na marginesie. Pisze: „Warszawa jest jednym z najbliższych sojuszników Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej i wielokrotnie wypowiadała się w sposób wspierający Theresę May i jej propozycje dotyczące brexitu – ale zawsze była szybko uciszana”.

W tym kontekście „Daily Telegraph” przypomina wypowiedź wiceministra spraw zagranicznych ds. europejskich Konrada Szymańskiego, który we wrześniu „podniósł kwestię ryzyka, że [stanowisko] Irlandii doprowadzi do wyjścia bez umowy, ale szybko został skontrowany przez państwa wagi ciężkiej, takie jak Francja, Holandia i Niemcy”. Polski do głównych państw UE, jak widać, się już w Wielkiej Brytanii nie zalicza.