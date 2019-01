1 ZDJĘCIE 21.01.2019, Bruksela, Jacek Czaputowicz w rozmowie z szefową polityki zagranicznej Unii Europejskiej Federicą Mogherini i swoim odpowiednikiem z Holandii Stefem Blokiem podczas spotkania europejskich ministrów spraw zagranicznych w siedzibie Komisji Europejskiej. (Fot. Francisco Seco / AP Photo)

Co rząd PiS może zyskać, wtrącając się w coraz bardziej nerwowe rozmowy między Unią Europejską a Wielką Brytanią w sprawie warunków rozwodu? Nic. Po co więc to robi?