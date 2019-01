1 ZDJĘCIE Szef struktur AfD w Turyngii Björn Höcke podczas wiecu partyjnego w Erfurcie, 18 maja 2016 r. (Fot. Jens Meyer / AP Photo)

Teoretycznie kontrwywiad - dzięki umieszczonym w partii agentom czy podsłuchom - może zdobyć informacje, które pozwolą wystąpić do trybunału konstytucyjnego o jej delegalizację. To jednak grząski grunt. Niemcy dwukrotnie próbowali delegalizować NPD i dwa razy ponieśli klęskę, co symbolicznie wzmacniało neonazistów.