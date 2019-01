Spotkanie dotyczyło omówienia programu szkolnego w podręcznikach, który – zdaniem czeskiego kontrwywiadu BIS – wciąż zawiera „radziecką narrację”. Historyczne fakty są w nich mianowicie przedstawiane przez pryzmat epoki sprzed aksamitnej rewolucji z 1989 r. BIS twierdzi, że sprzyja to rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej.

W czeskim kontrwywiadzie znajduje się specjalna jednostka, zajmująca się zwalczaniem rosyjskiej propagandy. W przeszłości na jej czele stał obecny szef BIS Michal Koudelka.

Prezydent kontra kontrwywiad

Jego nominacji przed dwoma laty stanowczo sprzeciwiał się prezydent Milosz Zeman. W ubiegłym roku odmówił jego nominacji generalskiej podczas obchodów rocznicy zakończenia II wojny światowej, kiedy to zazwyczaj wręczane są awanse. Niedawne spotkanie Koudelki z ministrem edukacji Robertem Plagą ocenił zaś jako „ciężki błąd”. – Nie rozumiem, dlaczego do tej sprawy włączony został kontrwywiad. Nawet za komunizmu czeska służba bezpieczeństwa nie miała wpływu na to, jak uczyć historii – stwierdził.