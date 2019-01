Trzy dni po czwartkowym zamachu bombowym na akademię policyjną w Bogocie przyznała się do niego partyzancka armia terrorystyczna Armia Wyzwolenia Narodowego (ELN). Oświadczyła, że zabiła 21 oraz raniła 70 kadetów szkoły policyjnej w „samoobronie przeciw represjom armii rządowej”. I że był to „legalny czyn wojenny”. Dowódcy ELN wezwali jednocześnie rząd do wysłania delegacji na dalsze rokowania pokojowe.

Ich buta rozsierdziła rządzącą prawicę i wzburzyła opinię publiczną. Prezydent Ivan Duque zapowiedział, że dalszych rozmów z ELN nie będzie, dopóki ta nie uwolni zakładników i nie zaprzestanie terroru. Przywrócił też moc zawieszonym na czas rokowań międzynarodowym listom gończym za dowódcami Armii.

– Jest oczywiste, że ELN to kryminalna machina do porywania ludzi i zamachów terrorystycznych, która nie chce żadnego pokoju – oświadczył w sobotę.